BVB: Trainer Edin Terzic schwärmt in höchsten Tönen von Neuzugang

Das erste Pflichtspiel im neuen Jahr steht an - und der BVB brennt auf das Heimspiel gegen den FC Augsburg am Sonntag.

Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel sprach Dortmund-Trainer Edin Terzic über mögliche magische Momente von Sebastien Haller vor der Südtribüne, Neuzugang Ryerson und den anstehenden Deal von Youssoufa Moukoko. (Bundesliga: BVB - FC Augsburg am So. ab 15.30 im TICKER)

Terzic: „Eine hundertprozentige Klarheit ist ja noch nicht da (grinst). Aber wir freuen uns natürlich, dass es zeitnah Klarheit geben wird. Youssoufa ist ein Spieler, der so viel Potenzial mitbringt, der noch lange nicht fertig ist und sich hier seit Jahren stetig weiterentwickelt. Die Entwicklung der letzten Monate hätten ihm die wenigsten zugetraut im Juli. Ich bin glücklich um jeden Tag, den ich mit Youssoufa arbeiten darf. Youssoufa ist jemand, der in jedem Training hundert Prozent gibt. Ich glaube, dass es für ihn die letzten Monate nicht leicht war. Es ging rasant bergauf und dann gab es das absolute Highlight mit der Nominierung für die WM. Wir haben das Potenzial immer gesehen. Dass es ihn belastet hat, habe ich auch dem Trainingsplatz nicht wahrgenommen. Er gibt sich viel Mühe. Gespräche zwischen Trainern und Spielern über Verträge finden bei uns nicht statt.“

Terzic: „Das Wort Kampf wirkt immer so negativ und aggressiv. Wir hoffen ab er einfach, dass dieser Zustand so lange wie möglich anhält. Aber durch die Belastung ändert sich die Situation auch oft schnell wieder. Wir haben zu allen gesagt, dass wir einen internen Wettkampf haben.“

Terzic: „Wir haben uns angeschaut, dass die Anzahl der Tore und die Anzahl der Gegentore nicht passen. Das ist erstmal ganz einfach. Am Anfang der Saison haben wir sehr kompakt verteidigt. Das hat uns stark gemacht, aber dann nachgelassen. Wir wollen uns wieder an den Start erinnern. Wir haben auch an den Zweikämpfen gefeilt, das war einer der Schwerpunkte. Dazu ging es um die Restverteidigung. In der Offensive ging es natürlich darum, einige Muster wieder einzustudieren und den Strafraum besser zu besetzen. Die Standards waren auch ein großes Thema. Wir haben jede Woche mehrere Tage daran gefeilt.“