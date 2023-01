Bundesliga: 1. FC Köln – SV Werder Bremen (Samstag, 18:30 Uhr)

In den letzten fünf Spielen sprang für den 1. FC Köln nicht ein Sieg heraus. Gegen den SV Werder Bremen soll sich das ändern. Am letzten Spieltag nahm der FC gegen Hertha BSC die sechste Niederlage in dieser Spielzeit hin. Werder zog gegen RB Leipzig am letzten Spieltag mit 1:2 den Kürzeren.