3. Liga: FC Erzgebirge Aue – SpVgg Oberfranken Bayreuth (Samstag, 14:00 Uhr)

SpVgg Oberfranken Bayreuth will wichtige Punkte im Kellerduell beim FC Erzgebirge Aue holen. Aue siegte im letzten Spiel gegen den FC Ingolstadt 04 mit 2:1 und belegt mit 17 Punkten den 17. Tabellenplatz. Am letzten Sonntag holte Bayreuth drei Punkte gegen Borussia Dortmund II (3:1).

Auf fremden Plätzen läuft es für SpVgg Oberfranken Bayreuth bis dato bescheiden – die Ausbeute beschränkt sich auf magere fünf Zähler. Wer die Gäste als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 42 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Mit nur 14 Treffern stellt die Elf von Thomas Kleine den harmlosesten Angriff der 3. Liga. Zuletzt gewann Bayreuth etwas an Boden. Zwei Siege und ein Unentschieden schaffte Bayreuth in den letzten fünf Spielen. Um das letzte Drittel der Tabelle zu verlassen, muss SpVgg Oberfranken Bayreuth diesen Trend fortsetzen.