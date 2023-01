FC Bayern: Ist Yann Sommer zu klein? Wie entscheidend sind zehn Zentimeter?

Als Oliver Kahn zum Saisonstart über das Thema Größe bei Torhütern sprach, hätte er sicherlich nicht vermutet, dass ihn das Thema so schnell wieder einholen würde.

„Muss jeder Torwart 1,90 Meter groß sein?“, fragte der Titan (selbst übrigens 1,88 Meter groß) in einer Sky -Dokumentation und lieferte die Antwort gleich mit: Ein gewisser Yann Sommer sei schließlich auch nicht der Allergrößte. „Und das kann man kompensieren als Torhüter mit einer exzellenten Sprungkraft.“

Was Sommer nun dem Bayern-Boss aus nächster Nähe beweisen darf, beziehungsweise muss. Der 34 Jahre alte Schweizer ist die neue Nummer eins beim deutschen Rekordmeister - und wurde vor allem auch für die Champions League geholt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Ist Yann Sommer zu klein?

„Für mich ist wichtig: Sprungkraft, Timing und Antizipation eines Torwarts. Damit kann man einige Zentimeter wettmachen“, meint der ehemalige Glabach-Torhüter Jörg Stiel im Gespräch mit SPORT1 : „Zudem sehe ich all die langen Torhüter nicht mehr an Flanken kommen als kürzere.“ ( Jörg Stiel im Interview: Sommer nicht lange bei Bayern? )

Ist der Schweizer also nun zu klein oder nicht? Dass er mittlerweile unter anderem 272 Bundesliga-Spiele und 34 Einsätze in der Champions League vorzuweisen hat und mit der Schweiz als Stammtorhüter an zwei Europameisterschaften und zwei Weltmeisterschaften teilgenommen hat, sollte sie eigentlich beantworten.