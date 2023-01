Streif LIVE: Das Hahnenkamm Rennen 2023 JETZT im TV, Stream & Live-Ticker

In den nächsten Tagen erwartet die alpinen Speed-Männer mit Kitzbühel eines der großen Highlights der Saison. Gleich zweimal geht es am Freitag und Samstag auf der legendären Streif um den Abfahrtssieg.

Streif 2023: Die Infos zum Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel

Von Start an trifft man auf Besonderheiten en masse: Mausefalle, Karussellkurve, Steilhang, Seidlalmsprung, Hausbergkante, Traverse. Diese Knackpunkte der Strecke heißt es für die Athleten zum Weg, in Richtung Ziel zu bewältigen, und alle haben es in sich.