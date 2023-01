Alonso über Startelf-Einsatz von Wirtz: "Er ist fit"

Trainer Xabi Alonso von Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat einen Startelf-Einsatz von Florian Wirtz am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) bei Borussia Mönchengladbach in Aussicht gestellt. "Wir warten bis Sonntag, aber er hat einen Schritt nach vorn gemacht", sagte der spanische Coach am Freitag: "Wir werden sehen. Aber er ist fit, um von Anfang an zu spielen."