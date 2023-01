Premier League: Tuchel neuer Tottenham-Coach? "Wusste nicht einmal, dass sie in London spielen"

Wie ein Medienbericht des Evening Standard nahelegt, könnte ein Wechsel des deutschen Trainers innerhalb Londons folgen . Nur vier Monate nach seiner Entlassung beim FC Chelsea wäre der 49-Jährige an der Seitenlinie der Tottenham Hotspur könne er sich die Nachfolge von Antonio Conte vorstellen, sollte es zur Trennung kommen. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Bereits 2016 traf Tuchel noch mit dem BVB in der Europa League auf die Spurs - und hatte damals einige interessante Worte für den Hauptstadtklub übrig.

Tuchel beeindruckt von Spurs

Die White Hart Lane, das inzwischen abgerissenen Stadion der Spurs und der Klub an sich hinterließ mächtig Eindruck.

Was er damit meinte? „So eine tolle Unterstützung, eine grandiose Atmosphäre und so viele freundliche Menschen haben uns sehr, sehr willkommen fühlen lassen.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

„Wusste nicht einmal, dass sie in London spielen“

Tuchel konnte sich schon als Sprössling für die Spurs begeistern: „Ich war als kleines Kind beim Spielen mit meinen Freunden in meinem Garten immer ein Team aus der Bundesliga. Es gab aber ein Spiel, da war ich Tottenham, weil ich den Namen so mochte. Ich hatte aber kein Bild vor Augen, wusste nicht einmal, dass sie in London spielen.“