Skispringen: Wellinger bei Kobayashi-Sieg auf Rang acht

Skispringer Andreas Wellinger hat im japanischen Sapporo für den einzigen deutschen Lichtblick gesorgt. Der zweimalige Olympiasieger landete als Achter zum fünften Mal in dieser Saison in den Top Ten, zum Podest fehlten umgerechnet fast zehn Meter. Sieger im ersten Weltcup-Springen außerhalb Europas seit fast drei Jahren wurde Lokalmatador Ryoyu Kobayashi.

Wellinger lag nach einem Sprung auf 133,5 m zunächst als Fünfter in Podest-Nähe, verlor im zweiten Durchgang bei immer schlechter werdenden Windverhältnissen mit nur 122,0 m aber an Boden. Die übrigen DSV-Adler hatten mit den vorderen Plätzen nichts zu tun. Karl Geiger (Oberstdorf) enttäuschte auf Rang 20 ebenso wie der zuletzt erstarkte Markus Eisenbichler (Siegsdorf) auf Platz 23.

Kobayashi meldete sich derweil mit seinem ersten Podestplatz des Winters in der Weltspitze zurück. Der zweimalige Gewinner der Vierschanzentournee segelte auf 135,0 und 130,0 und gewann vor Dawid Kubacki, der zum zehnten Mal in Folge auf dem Podest stand. Der Pole jagt damit weiter den Rekord des Finnen Janne Ahonen aus der Saison 2004/05, der 13 Podestplätzen in Folge geschafft hatte. Dritter wurde Tournee-Champion Halvor Egner Granerud aus Norwegen.