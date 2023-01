Skispringen: Wellinger zur Halbzeit Fünfter - Kubacki führt

Andreas Wellinger darf in Sapporo auf das Podest hoffen © AFP/SID/CHRISTOF STACHE

In Führung liegt der Pole Dawid Kubacki, der vor seinem zehnten Podestplatz in Folge steht. Dahinter folgen der in diesem Jahr noch sieglose Lokalmatador Ryoyu Kobayashi und Tournee-Champion Halvor Egner Granerud aus Norwegen.