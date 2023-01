Tour Down Under: Bilbao gewinnt dritte Etappe

Anzeige

Etappensieg für Pello Bilbao bei der Tour Down Under © AFP/SID/BRENTON EDWARDS

SID

Der spanische Radprofi Pello Bilbao hat die dritte Etappe der Tour Down Under in Australien gewonnen. Der 32-Jährige vom Team Bahrain Victorious setzte sich auf der knapp 117 Kilometer langen Strecke von Norwood nach Campbelltown vor dem Briten Simon Yates (Team Jayco AlUla) und dem Australier Jay Vine (UAE Team Emirates) durch, der die Gesamtwertung mit 15 Sekunden Vorsprung vor Bilbao anführt.

Bester Deutscher wurde Maximilian Schachmann (Berlin/Bora-hansgrohe) auf Rang zwölf. Phil Bauhaus (Bocholt/Bahrain Victorius), der die erste Etappe am Mittwoch gewonnen hatte, kam als 110. ins Ziel.

