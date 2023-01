Skisprung-Oldie Kasai bei Weltcup-Comeback auf Rang 51

Skisprung-Oldie Noriaki Kasai hat nach fast drei Jahren sein Comeback im Weltcup gegeben. Der 50-Jährige trat in seiner japanischen Heimat Sapporo mit der Startnummer 1 in der Qualifikation an, verpasste aber mit 108,0 m auf Rang 51 den Einzug in den Wettkampf der besten 50 denkbar knapp.