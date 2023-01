WWE-Legende verlässt Liga nach Irritationen - folgt er den Söhnen zu AEW?

D-Von Dudley (l.) und Partner Bubba Ray zogen 2018 in die WWE Hall of Fame ein © WWE

WWE zog D-Von Dudley von ECW-Nostalgieshow ab

Auftritte von bei WWE angestellten Altstars bei Conventions und Independent-Shows sind eigentlich nicht prinzipiell tabu, sondern durchaus üblich, im Fall der ECW-Tributshow in Philadelphia sah WWE aber von den Organisatoren ihre Markenrechte an der 2001 von ihr aufgekauften Kult-Promotion verletzt.

Wegen des Zoffs durfte D-Von auch nicht zu einer mit der Show verbundenen Convention mit dem Titel „Icons of Wrestling“. Die Organisatoren machten in einer Mitteilung öffentlich, dass D-Von „mehr als am Boden zerstört“ sei und dass die Angelegenheit „absolut nichts mit D-Von zu tun“ gehabt hätte.

Greift Konkurrent AEW jetzt zu?

D-Von Dudley arbeitete seit 2016 backstage bei WWE, zuerst als für die Zusammensetzung von Matches und Segmenten zuständiger Producer, zuletzt als Nachwuchscoach bei Aufbaukader NXT in Orlando. Seine Erfahrung in mehreren Jobs und sein Legenden-Faktor dürften D-Von - womöglich in Kombination mit seinem Ex-Partner - nun für Konkurrent All Elite Wrestling sehr interessant machen.