Viel Prominenz beim 52. Ball des Sports erwartet

Frankfurt am Main (SID) - Am Samstag trifft sich in der Frankfurter Festhalle Prominenz aus Sport, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zum 52. Ball des Sports. Auf der Gästeliste der größten europäischen Benefizveranstaltung im Sport stehen unter anderem Zehnkampf-Europameister Niklas Kaul, die Olympiasieger Felix Loch (Rodeln) und Sebastian Brendel (Kanu), Ruder-Weltmeister Oliver Zeidler, Tennis-Star Angelique Kerber oder Athletensprecherin Karla Borger (Beachvolleyball). Organisiert wird das Event wie gewohnt von der Deutschen Sporthilfe.