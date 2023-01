Vergewaltigungsvorwurf: WWE-Mogul zahlt mehrere Millionen

Vince McMahon beharrt auf Unschuld

McMahon wird vorgeworfen, die erste Ringrichterin der Ligahistorie im Jahr 1986 in einer Limousine vergewaltigt zu haben . Sie klagte auf 11,75 Millionen Dollar Schadenersatz - auf Grundlage eines neuen Gesetzes im Bundesstaat New York, das es mutmaßlichen Opfern bisher verjährter Sexualstraftaten erlaubt, innerhalb eines Jahres Klagen einzureichen, mit denen sich die Gerichte befassen müssen.

Bei WWE zurück an der Macht

Nichtsdestotrotz nutzte McMahon zu Beginn des Jahres seine Macht als Hauptanteilseigner und drängte in sein Unternehmen zurück: Er ist nun wieder Vorsitzender des Board of Directors und hat den potenziellen Verkauf der Firma an einen Großinvestor an sich gerissen.