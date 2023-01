Transfer News: PSG-Star zu Real? 400 Millionen Euro wären fällig

Die Transfersaga um Kylian Mbappé geht in die nächste Runde. Nun hängt dem PSG-Star wohl ein millionenschweres Preisschild um, das in den Verhandlungen für neuen Zündstoff sorgen könnte.

So soll die Klubführung erst ab einem Angebot von 400 Millionen Euro in Verhandlungen einsteigen wollen und Gesprächsbereitschaft zeigen.

Real-Gerücht kocht wieder auf

Nach dem gescheiterten Transfer im vergangenen Sommer, als Kylian Mbappé sich entgegen dem vorherrschenden Meinungsbild für eine Vertragsverlängerung in Paris entschieden hatte, nimmt das Gerücht nun wieder an Fahrt auf.

So ist die genaue Länge und Struktur des Vertrages bei PSG wohl nicht eindeutig an die Öffentlichkeit gedrungen: Mbappé soll gar keinen Vertrag bis 2025 unterschrieben haben, sondern sich in seinem Arbeitspapier eine Dauer bis 2024 plus die Option auf ein weiteres Jahr zusichern haben lassen.