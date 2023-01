Sommer, Neuer - oder Nübel? Wie geht's im Bayern-Tor weiter?

Die Verpflichtung von Yann Sommer hat Folgen für den Kampf im Tor des FC Bayern. Im Podcast „Die Bayern-Woche“ gibt SPORT1-Chefreporter Kerry Hau einen Überblick über die Situation und die längerfristigen Gedankenspiele des Rekordmeisters - auch in Bezug auf Alexander Nübel.

Im Gegenteil: Sommer habe in den Gesprächen mit Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic klar gemacht, vor einem möglichen Konkurrenzkampf im Tor mit dem mindestens bis zum Saisonende ausfallenden Kapitän Manuel Neuer nicht zurückzuschrecken, berichtet SPORT1 -Chefreporter Kerry Hau in Folge 15 des Podcasts „Die Bayern-Woche“ .

Kurzes Sommer-Intermezzo? Unwahrscheinlich!

Ein kurzes Sommer-Intermezzo an der Säbener Straße ist somit eher unwahrscheinlich - zumal zum aktuellen Zeitpunkt unklar ist, ob der Plan von Neuer aufgeht und der fünfmalige Welttorhüter zur Vorbereitung auf die neue Saison wieder voll zur Verfügung stehen wird. (BERICHT: So lief Sommers erster Bayern-Tag)

Was bedeutet all das für Alexander Nübel?

Laut Hau sei es nach wie vor denkbar, dass der bis zum Saisonende an die AS Monaco ausgeliehene Ex-Schalker zukünftig in den Konkurrenzkampf zwischen den Bayern-Pfosten eingreift.