25 Jahre nach Jordan-Gastspiel: Bulls siegen erneut in Paris

Im Oktober 1997 hatte Chicago in der französischen Metropole an der so genannten McDonald‘s Championship teilgenommen. Der damalige NBA-Champion schlug erst PSG Racing/Frankreich im Halbfinale und dann Olympiakos Piräus/Griechenland im Endspiel. Die Auftritte von Paris waren auch Thema in der 2020 veröffentlichten TV-Doku „The Last Dance“, in der es um Jordans letzte Saison mit den Bulls ging.