EuroLeague: Alba verliert in Tel Aviv

Nach dem Sprung an die Tabellenspitze der Basketball Bundesliga (BBL) hat der deutsche Meister ALBA Berlin in der EuroLeague die 14. Niederlage im 20. Saisonspiel kassiert. Beim israelischen Spitzenklub Maccabi Tel Aviv unterlag das Team von Trainer Israel Gonzalez am Donnerstagabend mit 74:87 (28:38).