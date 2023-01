DEL: Eisbären mit drittem Sieg in Folge

Nach einem Blitzstart hat Titelverteidiger Eisbären Berlin in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den dritten Sieg in Serie eingefahren.

Frankfurt am Main (SID) - Nach einem Blitzstart hat Titelverteidiger Eisbären Berlin in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den dritten Sieg in Serie eingefahren und sich im Tabellenkeller mehr Luft verschafft. Bei Aufsteiger Löwen Frankfurt gewannen die Berliner am Donnerstagabend mit 4:2 (3:1, 0:1, 1:0).