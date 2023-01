Handball-WM 2023: "Spielt, was ihr wollt!" Bundestrainer Gislason erklärt kuriose Ansage in Auszeit

Deutschland fertigt Argentinien bei der Handball-WM mit 20 Toren Unterschied ab. Alfred Gislason wählt in einer Auszeit kuriose Worte - und erklärt später, wie er das gemeint hat.

„Spielt, was ihr wollt!“ Eine solche Ansage hört man von einem Handball-Trainer selten in der Auszeit.

„Die Spieler dürfen bei mir mitreden. Ich will die Köpfe von allen aktivieren. Wir haben mehrere Taktiken und wenn die Jungs so gute Entscheidungen treffen, muss ich ihnen freien Lauf lassen“, erklärte Gislason nach der Gala, was er mit seiner Ansage bezwecken wollte, und fügte hinzu: „Die Spieler kommunizieren momentan sehr gut miteinander.“