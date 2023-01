Gladbach: Jonas Omlin kommt als Sommer-Ersatz! Ein Foul an Weltstar machte ihn bekannt

Borussia Mönchengladbach holt als Ersatz für Yann Sommer dessen Nationalmannschaftskollegen Jonas Omlin. Der schreibt in Frankreich nicht nur positive Schlagzeilen.

Gerade noch rechtzeitig vor dem Bundesliga-Start ins neue Jahr hat sich der FC Bayern also doch noch mit Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach verstärkt.

Das heißt aber auch, dass die Gladbacher ihrerseits einen neuen Torwart gefunden haben. Denn das war ja die Bedingung dafür, dass sie ihren Keeper an die Bayern abgeben.

Landsmann ersetzt Sommer bei Gladbach

Nun also haben sich die Fohlen mit Jonas Omlin verstärkt. Der 29-Jährige ist - wie Sommer - Schweizer und hinter dem Neu-Bayern sowie Dortmunds Gregor Kobel die Nummer 3 der Nati-Torhüter. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Doch wer ist dieser Torwart überhaupt, vom dem man in Deutschland erst im Zuge des Sommer-Pokers etwas mehr erfahren hat?

Das liegt vor allem daran, dass er bislang weder in der Bundesliga noch bei einem der europäischen Topvereine gespielt hat. (DATEN: Spielplan der Bundesliga)

Vom FC Basel wechselte er im Sommer 2020 nach Frankreich zu Montpellier HSC und spielte seitdem in der Ligue 1.

Omlin in den unteren Tabellenregionen gefordert

Nachdem er mit dem Verein in seiner ersten Saison auf Platz acht landete, reichte es in der Spielzeit darauf nur zu Platz 13. In dieser Saison kämpft der Verein gar gegen den Abstieg und steht zur Saison-Halbzeit nur auf dem 15. Rang - mit gerade einmal zwei Punkten Vorsprung auf die Abstiegsplätze.