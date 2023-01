DFB: Gemeinnützigkeit für die Jahre 2014 und 2015 aberkannt

Dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) ist die Gemeinnützigkeit für die Jahre 2014 und 2015 durch das Finanzamt Frankfurt am Main entzogen worden. Dies gab der größte Einzelsportverband der Welt am Donnerstagabend in einer Pressemitteilung bekannt und kündigte einen „fristgerechten Einspruch“ an.