Handball-WM 2023: 3x Note 1! Die Helden der deutschen Gala gegen Argentinien | Einzelkritik

Handball-Shootingstar zaubert auch mit dem Fuß

Stefan Junold

Bei der Handball-WM 2023 startet das deutsche Team mit einem überragenden Sieg gegen Argentinien in die Hauptrunde. Gleich drei Spieler verdienen sich die Note 1.

Bei der Handball-WM 2023 schwimmt Deutschland weiter auf der Erfolgswelle. (NEWS: Alles zur Handball-WM 2023)

Bereits zur Halbzeit war das Spiel mit einer 24:11-Führung entschieden. Allein Johannes Golla, Patrick Groetzki und Lukas Mertens sorgten mit je fünf Treffern für eine Torgala in den ersten 30 Minuten. Dazu brachte Juri Knorr den Ball viermal im Netz unter.

Aber auch auf der anderen Seite des Feldes überzeugte das deutsche Team und hatte in Andreas Wolff und im zweiten Durchgang mit Joel Birlehm einen mehr als sicheren Rückhalt zwischen den Pfosten. (SERVICE: Alle Gruppen der WM)

Die SPORT1-Einzelkritik zur Gala gegen Argentinien.

TORHÜTER

Andreas Wolff (Startformation): Die Nummer 1 im deutschen Tor musste relativ selten eingreifen, da die deutsche Abwehr wenig zuließ. Sorgte mit einer spektakulären Doppelparade gegen Argentinien-Star Simonet für „Andi“-Sprechchöre der DHB-Fans - SPORT1-Note: 2

Beim Fußball: Wolff kassiert üblen Kopftreffer

Joel Birlehm: Absolvierte die zweite Hälfte. Entschärfte einen Siebenmeter bärenstark. Hielt beinahe alles, was auf sein Tor kam - was dank der sicheren Abwehr nicht viel war - SPORT1-Note: 2

FELDSPIELER

Lukas Mertens (Startformation): Der Linksaußen war am Torrausch der deutschen Mannschaft in Hälfte eins mit fünf Treffern und einer perfekten Quote beteiligt. Verspekulierte sich bei einem versuchten Ballklau, aber Wolff bügelte im Tor aus. Sein Arbeitstag war nach 30 Minuten beendet - SPORT1-Note: 1

Julian Köster (Startformation): Der Youngster kam in der ersten Viertelstunde nur in der Abwehr zum Einsatz. Versuchte sein Bestes gegen Diego Simonet, konnte ihn aber einige Male nicht stoppen oder dessen Kreisanspiele verhindern. Nach dem Seitenwechsel verbessert und auch vorne aktiv - SPORT1-Note: 3

Juri Knorr (Startformation): Der Spielmacher leistete sich direkt im ersten Angriff einen leichten Ballverlust, fand dann über sehenswerte Rückraumtore ins Spiel. Verzettelte sich ein ums andere Mal mit Drehungen, setzte seine Mitspieler aber wie schon das gesamte Turnier über gut in Szene - SPORT1-Note: 2

Kai Häfner (Startformation): Startete mit dem ersten deutschen Fehlwurf in die Partie. Bewies mehrfach tolle Übersicht mit perfekten Assists für Außen und Kreis. Teilte sich die Spielzeit auf Rückraum rechts mit Steinert. Wurde in Hälfte zwei geschont - SPORT1-Note: 2

Patrick Groetzki (Startformation): Furioser Auftritt des Rechtsaußen in der ersten Hälfte! Stürmerfoul provoziert, fünf Treffer aus fünf Versuchen, davon einer ins leere argentinische Tor. Zeigte einen überragender Wackler mit sicherem Abschluss. Wollte einmal mit einem weiten Fehlpass auf Mertens zu viel - SPORT1-Note: 1,5

Johannes Golla (Startformation): Gab gegen die offensiv enttäuschenden Südamerikaner den souveränen Abwehrchef. Traf wie Groetzki aus der eigenen Hälfte ins verwaiste Tor, dazu weitere vier Treffer vom Kreis in Hälfte eins. Wurde nach der Pause geschont - SPORT1-Note: 1

Christoph Steinert: Kam nach 19 Minuten für Häfner in die Partie und spielte insbesondere in der Abwehr stark. Vorne gewohnt sicher im Abschluss. Trat nach der Pause zum Siebenmeter an (erstmals nicht Knorr!) und verwandelte eiskalt - SPORT1-Note: 2

Philipp Weber (Startformation): Der linke Rückraumspieler war beim Offensivspektakel der DHB-Truppe einer der Unauffälligeren. Hatte ein paar gute Aktionen, versenkte jedoch einige Chancen nicht - SPORT1-Note: 3,5

Jannik Kohlbacher: Der Kreisläufer wurde nach 19 Minuten für Golla eingewechselt und netzte direkt ein. Hinten stabil. In der zweiten Hälfte dann seltene Ereignisse: „Kohli“ leistet sich freistehend zwei Fehlwürfe. In der Vorrunde traf er noch 16 Mal aus 17 Versuchen. In der Abwehr auf Außen kaum gefordert - SPORT1-Note: 4

Rune Dahmke: Durfte nach der Pause auf Linksaußen ran. Spielte seinen Gegenspieler bisweilen schwindlig und machte sich seine Geschwindigkeit zunutze - SPORT1-Note: 1

Paul Drux: Durfte Ende der ersten Hälfte ein paar Minuten in der Defensive ran und agierte fehlerlos. Kam später im Spiel auch länger zum Einsatz. Ließ wenig zu, kam jedoch einmal zu spät und wurde von den Schiedsrichtern für zwei Minuten runtergeschickt. Im Angriff fehlte ihm zumeist die Dynamik, belohnte sich aber dennoch mit einem Tor - SPORT1-Note: 2

Simon Ernst: Kam nach einer Viertelstunde für den Innenblock statt Köster und ließ sich gleich sperren. Machte danach immer wieder gut zu. Erwischte Pizarro im Gesicht, kassierte zu Recht eine Zwei-Minuten-Strafe. In der zweiten Hälfte aggressiv und weitgehend sicher in der Deckung - SPORT1-Note: 2

Djibril M‘Bengue: Bekam nach dem Seitenwechsel im rechten Rückraum das Vertrauen. Erzielte drei Tore, verzettelte sich aber einige Male. In der Defensive tadellos und mit einem starken Block - SPORT1-Note: 3