Ein letztes Spektakel: Ronaldo und Messi begeistern

Eine herzliche Umarmung vor dem Anstoß, dann das erhoffte Spektakel auf dem Rasen: Die Fußball-Giganten Cristiano Ronaldo und Lionel Messi haben den Zuschauern in Riad in ihrem wohl letzten Aufeinandertreffen die erwartete Show geliefert. Beim PR-Match zwischen einer Auswahl der saudischen Topklubs Al-Hilal und Ronaldos neuem Arbeitgeber Al-Nassr und Messis Paris St. Germain trugen sich beide Superstars in die Torschützenliste ein, am Ende gewann das französische Starensemble mit 5:4 (2:2).