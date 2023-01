MLS: Englischer Profi Walkes stirbt mit 25 Jahren

Unglück in den USA: Der englische Profi Anton Walkes vom Klub Charlotte FC ist im Alter von 25 Jahren gestorben.

Unglück in den USA: Der englische Profi Anton Walkes vom Klub Charlotte FC ist im Alter von 25 Jahren gestorben. Das teilte der Verein aus der Major League Soccer (MLS) am Donnerstag mit. Lokalen Medienberichten zufolge kam Walkes bei einem Bootsunfall in Miami ums Leben.