Freispruch für "Knallteufel" Alesi: "Es war idiotisch"

Die Anklage lautete "Schädigung fremden Eigentums durch menschengefährdende Mittel, begangen im Zusammenhang mit einem Familienkonflikt". Denn Alesi hatte am 19. Dezember 2021 einen Knallkörper am Bürofenster seines Schwagers in seinem Wohnort Villeneuve-les-Avignon zur Explosion gebracht und Sachschaden verursacht. Alesi wurde wegen des Vorfalls in Gewahrsam genommen.

Es habe sich einen "schlechten Scherz" erlaubt, sagte der Übeltäter schon damals. Sein Schwager, der sagte, er habe "kein Problem" mit Alesi, erstattete Anzeige wegen des Schadens am Fensterrahmen. "Ich entschuldige mich, weil ich noch nie in meinem Leben in einer so peinlichen Situation war", sagte Alesi am Donnerstag: "Es war idiotisch."