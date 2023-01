Neue Partnerschaft: DAZN über Prime Video empfangbar

Unter anderem sind dadurch alle Spiele der Fußball-Champions-League bei Prime Video verfügbar. Prime-Mitglieder in Deutschland können DAZN zu einem monatlichen Preis von 29,99 Euro zu ihrem Abonnement hinzufügen. (DAZN bietet jetzt Abo-Pakete an)

„Diese neue Partnerschaft mit DAZN ist ein wichtiger Schritt für das globale Sportangebot bei Prime Video und gibt unseren Kund:innen eine breitere Auswahl an den besten Live- und On-Demand-Sportarten an einem Ort“, sagte Jay Marine, Global Head of Sports, Prime Video.