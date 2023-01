Biathlon: Herrmann-Wick Sechste - Preuß verhalten

Knapp hinter der deutschen Teamleaderin überraschte die am Schießstand fehlerfreie Janina Hettich-Walz (+23,6) als Siebte. Damit knackte sie die interne Norm für die Titelkämpfe in Oberhof (8. bis 19. Februar) und darf noch auf ihre dritte WM-Teilnahme hoffen.

Hinz fehlt weiter

Sophia Schneider (21./2/+1:11,9) und Vanessa Voigt (29./2/+1:27,0) vergaben am Schießstand mögliche Top-Platzierungen. Vanessa Hinz, in der Staffel in Peking Olympia-Dritte, fehlte weiterhin krankheitsbedingt.

Die Männer um Ex-Weltmeister Benedikt Doll greifen am Freitag (14.30 Uhr/ZDF und Eurosport) mit dem 10-km-Sprint erstmals in Antholz ins Geschehen ein. Die beiden Verfolger stehen am Samstag an, tags darauf bilden die beiden Staffeln den Abschluss.