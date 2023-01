Offiziell: Yann Sommer wechselt zum FC Bayern! Alle Details zum Deal mit Ablöse, Boni, Vertragslaufzeit

Der Torhüter wechselt von Borussia Mönchengladbach nach München - wie SPORT1 am Donnerstagnachmittag bereits berichtet hatte , unterschreibt er in München einen Vertrag bis 2025. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Yann Sommer zum FC Bayern: Ich bin stolz!

„Nach Manuels Ausfall mussten wir reagieren“

Stammtorhüter Manuel Neuer hatte sich nach der Weltmeisterschaft in Katar eine schwere Verletzung zugezogen, er wird frühestens in der Vorbereitung auf die nächste Saison zurückerwartet.

Spielt Sommer schon gegen RB Leipzig?

Bayerns Trainer Julian Nagelsmann hatte in einer Pressekonferenz am Donnerstag aber bereits erklärt, dass die Eingewöhnungsphase für einen erfahrenen Torhüter eine Sache von „15 Minuten“ sei. Was die Sommer-Verpflichtung für Bayerns Torhüter Alexander Nübel (bis Ende der Saison an die AS Monaco verliehen) bedeutet, ist noch nicht klar.