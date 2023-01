Bundesliga: Bochum will Heimsiegesserie fortsetzen

Fußball-Bundesligist VfL Bochum will im Kampf gegen den Abstieg nach der langen Winterpause seine Siegesserie im heimischen Ruhrstadion fortsetzen.

„Wichtig ist, das auf den Platz zu bringen, was uns in den letzten drei Heimspielen ausgezeichnet hat - Gier und Intensität von der ersten Minute an“, sagte Trainer Thomas Letsch vor dem Restart am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Hertha BSC. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)