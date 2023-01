Rose zu Sommer-Wechsel: "Toller Torwart, toller Typ"

Der Schweizer Torwart, der laut Medienberichten für acht Millionen Euro plus Boni von Borussia Mönchengladbach als Vertretung für den verletzten Manuel Neuer nach München wechseln soll, könnte gar in Leipzig sein Debüt feiern. Ein weiterer Kandidat ist Sven Ulreich. "Am Ende des Tages wird einer im Tor stehen. Wer, ist mir egal. Wir versuchen, links und rechts vorbeizuschießen", sagte Rose, der Sommer einst in Gladbach trainierte.