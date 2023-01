NFL: Deutschland-Hammer perfekt! 2023 zwei Spiele in Deutschland - Kansas City Chiefs und New England Patriots stehen als Teams fest

Star-Auflauf bei erstem NFL-Spiel in München

Der Traum der deutschen NFL-Fans wird wahr: In der kommenden Saison wird es sogar zwei Spiele auf deutschem Boden geben. Grund sind Bauarbeiten an einem ursprünglich geplanten Spielort.

In der kommenden Saison wird es gleich zwei Spiele auf deutschem Boden geben. Das gab die Football-Liga am Donnerstag bekannt.

Weil das Stadion in Mexiko wegen Umbauarbeiten nicht zur Verfügung stehen wird, springt Deutschland ein und bekommt damit zusätzlich zum ohnehin vorhergesehenen Spiel ein weiteres. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

NFL: Chiefs und Patriots spielen in Deutschland

Die genauen Ansetzungen stehen noch nicht fest. Als Ausrichter des regulären NFL-Spiels in der kommenden Saison ist eigentlich Frankfurt vorgesehen, nachdem München bereits in der aktuellen Spielzeit ein Spiel ausrichten durfte. ( NEWS: Nächste deutsche NFL-Revolution? )

Nun ist möglich, dass in der kommenden Saison sowohl in München als auch in Frankfurt gespielt wird. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)