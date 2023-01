Handball-WM 2023: Hat das DHB-Team mit Golla & Kohlbacher das beste Kreisläufer-Duo der Welt?

Kein Team hat in der Vorrunde der Handball-WM mehr Tore durch seine Kreisläufer erzielt als Deutschland. Bilden Johannes Golla und Jannik Kohlbacher das beste Duo der Welt?

Da kann bislang nur einer auf seiner Position mithalten: Paulo Moreno aus Kap Verde traf in den ersten drei Partien gleich oft, allerdings benötigte der Spieler von Benfica Lissabon 19 Würfe. An Kohlbachers Trefferquote von 94 Prozent kommt vom Kreis niemand heran.

Golla und Kohlbacher mit meisten Kreisläufer-Toren bei der WM

Dabei ist der 27-Jährige hinter Johannes Golla eigentlich nur die Nummer zwei am Kreis. Der deutsche Kapitän ist unverzichtbar als Abwehrchef und nicht weniger wichtig in der Offensive. (ARTIKEL: DHB-Kader für Hauptrunde unverändert)

Zusammen bringen es die beiden deutschen Kreisläufer als auf 27 Tore. Das war nach Abschluss der Vorrunde unerreicht beim Turnier in Polen und Schweden.

Top-Nationen wie Frankreich hinken hinterher

Das kapverdische Duo belegt Platz zwei in dieser Statistik. Morenos Ersatz Felisberto Landim traf in der ersten Gruppenphase neunmal. (NEWS: Alles Wichtige zur Handball-WM)

Die Kreisläufer-Gespanne der Top-Nationen mit den meisten Toren der WM-Vorrunde:

Logischerweise liegt deren Fokus in der Spielweise auf anderen Bereichen. Dänemark, Schweden, Norwegen und Frankreich beispielsweise sind mit Ausnahmeshootern im Rückraum ausgestattet.

Dahmke schwärmt von deutschen Kreisläufern

Der junge Spielmacher der Löwen liegt bei den Assists nach der Vorrunde auf dem geteilten ersten Platz. 20 Tore bereitete der 22-Jährige in drei Partien vor, viele davon für Golla und Kohlbacher.

„Unser Spielstil ist auch sehr darauf ausgelegt, dass wir sie immer wieder in Szene setzen“, erklärte Rune Dahmke auf SPORT1 -Nachfrage.

Häfner: „Die Zahlen sprechen für sich“

So weit würde Dahmke nicht gehen. „Es als bestes Kreisläufer-Duo der Welt zu betiteln, wäre Quatsch, aber wir haben auf jeden Fall Weltklasse am Kreis. Die beiden machen das unglaublich gut“, unterstrich der Linksaußen des THW Kiel.

Andere Nationen hätten auch „Weltklasse am Kreis“, aber „ich möchte die beiden nicht tauschen“, stellte Dahmke klar. (DATEN: Gruppen und Tabellen der Handball-WM)

Auch Kai Häfner betonte die Wichtigkeit von Golla und Kohlbacher. „Die Zahlen sprechen für sich. Wir sind froh, so starke Kreisläufer in unseren Reihen zu haben“, sagte der Rückraumspieler auf SPORT1-Nachfrage und ergänzte: „Die beiden gehören absolut zur Weltspitze, aber andere Nationen haben ähnliches Niveau am Kreis. Gerade auf dieser Position müssen wir uns vor keiner anderen Nation verstecken.“