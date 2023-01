Ronaldo rennen die Follower weg! Superstar verliert offenbar fünf Millionen Anhänger in den sozialen Medien

Neues Detail zu Ronaldo vs. Messi

Der Wechsel von Cristiano Ronaldo nach Saudi-Arabien hat für den Portugiesen offenbar nicht nur positive Konsequenzen. Der Zuspruch der Fans in den sozialen Medien sinkt offenbar gewaltig.

Demnach ist die Reichweite des 37-jährigen Portugiesen, der für seinen Vertrag bis 2025 bei Al-Nassr angeblich 200 Millionen Euro jährlich kassiert, seit dem Transfer um 4,5 Prozent gesunken. ( News: Neue Details zu Ronaldo vs. Messi )

Riesiger Follower-Verlust in Brasilien

In Brasilien seien Ronaldo mehr als 600.000 Menschen „entfolgt“, der größte Anteil des Follower-Rückgangs sei in spanisch- und portugiesischsprachigen Ländern zu beobachten. („Traurig“: Reaktionen zum CR7-Hammer)

„Die Daten zeigen uns, dass diejenigen, die sich von Ronaldos sozialen Netzwerken abwenden, in der Regel keine eingefleischten Fußballfans sind“, sagte CLV-Geschäftsführer Neil Joyce: „Stattdessen interessieren sie sich eher für Profile, die Klatsch und Tratsch über Prominente, Reality-TV, Mode und Lifestyle-Inhalte bieten.“ Ronaldos Umzug nach Saudi-Arabien hole ihn „aus dem Zentrum dieser Welten“ und mache ihn damit „weniger relevant für das, was sie interessiert“. (NEWS: Ronaldo-Klub will BVB-Star nach Saudi-Arabien locken)