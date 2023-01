Anzeige

Start der Prime League! Eintracht Frankfurt, Schalke 04 und Unicorns of Love im Schnellcheck Schalke 04, Frankfurt & die Einhörner

Kurz vor dem Start der Prime League stellen wir euch in unserem schnellcheck die Teams von Schalke, Eintracht Frankfurt und den Unicorns of Love vor © FC Schalke 04

Florian Merz

Es ist soweit! Die Strauss Prime League startet in wenigen Stunden in die neue Saison! Entsprechend gibt es nun die letzten drei Teams im Schnellcheck: FC Schalke 04, Eintracht Frankfurt und die Unicorns of Love Sexy Edition.

Nachdem wir euch bereits die Teams von Eintracht Spandau, NNO Prime und SK Gaming Prime am Dienstag vorgestellt haben, gab es am gestrigen Mittwoch der zweite Teil unseres Strauss Prime League Schnellchecks. Nach E WIE EINFACH E-Sport, BIG, GamerLegion und MOUZ folgen nun die letzten Teams der höchsten DACH-Spielklasse in League of Legends: Schalke 04, Eintracht Frankfurt und die Einhörner der Unicorns of Love aus Hamburg.

Schalke ist der geilste Klub der Welt, oder? - FC Schalke 04

Lange Jahre gehörte der Ruhrgebiet-Club zum Oberhaus der europäischen League-of-Legends-Szene. Doch wie die hauseigene Fußballabteilung musste man sich zwangsweise aus der ersten Liga, in diesem Fall der LEC, verabschieden und den Gang in die untere Klasse antreten.

Dabei wurde das Team selbst aufgelöst beziehungsweise ging als FC Schalke 04 Esports in dem vormals als FC Schalke 04 Revolution bekannte Team auf. Dieses erlebte in den vergangenen Jahren turbulente Zeiten, den größten Erfolg feierte man mit dem Gewinn der Spring Split Championship 2020 im Finale gegen MOUZ, damals noch als mousesports bekannt.

Obwohl man im vergangenen Jahr den Summer Split beziehungsweise die Play-Offs auf einem starken zweiten Platz beendete, wird in der anstehenden Season ein komplett neues Roster an den Start gehen. Von GamerLegion stößt Toni „Sacre“ Sabalic hinzu, der in der Vergangenheit mit SK Gaming bereits LEC Luft schnuppern konnte. Von E WIE EINFACH kommt Adrian „Afroboi“ Kaymer, aus der LFL Anselmi „Simpli“ Rintanen und Kevin „Mishigu“ Westerbacka, der vom mittlerweile aufgelösten League-Team MNM Gaming verpflichtet wurde. Abgerundet wird das Roster von Fabian „Seal“ de Lint, der für Schalke SK Gaming Prime verlässt.

Obwohl das Team im vergangenen Split eine ordentliche Leistung bot, ist es mit einem komplett neuen Line-Up fraglich, ob die Schalke gleichbleibende Leistungen abrufen kann.

Prognose: Mittelfeld

Die beste Eintracht? - Eintracht Frankfurt Esports

Was ist denn das? Noch eine Eintracht in der Prime League? Tatsächlich weht einmal mehr frischer Eintracht-Wind in der ersten Division der Strauss Prime League, da sich das hessische Team den Spot von WAVE Esports gesichert hat, nachdem die Organisation diesen im vergangenen Jahr räumen musste.

Kompetitiv gesehen sind die Frankfurter ein relativ unbeschriebenes Blatt. Zwar hatte man sich in den vergangenen Jahren immer näher an die höchste Division der Prime League herangespielt, doch schaffte man es nicht sich für diese spielerisch zu qualifizieren.

Anzeige

Nun aber, nach dem Abgang von WAVE ist die Stunde der „wahren“ und „echten“ Eintracht gekommen - oder?

Nun, der Blick ins Roster verrät zumindest, dass man auf junge und unerfahrene Spieler aber auch bekannte Gesichter setzten wird. Maximilian „Vertigo“ Rassi stößt aus der Österreichischen Szene zu den Frankfurtern, während mit Dirk „ZaZee“ Mallner ein ehemaliger LEC- und späterer BIG-Spieler auf der Mid Lane für Furore sorgen soll. Timothy „DizL“ Warscher kommt von Izi Dream, Valentin „Vaunted“ Gradow von E WIE EINFACH. Der bekannteste Namen im Line-Up dürfte aber Finn-Lukas „Don Arts“ Salomon sein.

Ein Urgestein der deutschsprachigen League-of-Legends-Szene, der schon mit EURONICS Gaming und insbesondere BIG in der Prime League/Premier Tour einige Siege einfahren konnte. Sein größter Triumph dürfte jedoch der Gewinn der Sommerausgabe der EU Masters sein.

Alles in allem eine schlagkräftige Truppe, die sich aber, zumindest für einige, in einem gänzlich neuen Umfeld zurecht finden muss. Das kann funktionieren.

Prognose: Mittelfeld bis Abstiegskampf

Der amtierende Champion - Unicorns of Love Sexy Edition

Es war DER Höhepunkt einer haarsträubenden Saison. Nachdem man immer wieder an einem großen Erfolg vorbeischrammte und „nur“ im Zuge der Winter Cups einige Erfolge einfahren konnte, blieb der eigentliche Triumph, eine Split Championship zu feiern, den Unicorns of Love in der Prime League stets verwehrt.

Nicht aber im Sommer 2022, als es den Einhörnern endlich gelang, einen der begehrten Titel ihr eigenen nennen zu dürfen. Obwohl man die Konkurrenz von Schalke mit 3:0 regelrecht überfuhr und man nun als amtierender Champion in den Split geht, ist es mehr als fraglich, ob an eben diesen Erfolg angeknüpft werden kann. Das liegt nicht zuletzt auch daran, dass sich das Team komplett neu aufstellen musste, nachdem man im vergangenen Jahr alle Spieler entlassen hatte.

Anzeige

Doch lesen sich die Zugänge, besonders für Fans der LCK, durchaus interessant. Mit Lee „Peach“ Min-gyu sowie Lee „Mask“ Sang-hun stoßen zwei ehemalige Spieler der vermeintlich stärksten League-of-Legends-Liga zum Hamburger eSports-Team.

Während Peach in der Nachwuchsschmiede des amtierenden Weltmeisters DRX ausgebildet wurde, war Mask für drei der bekanntesten eSports-Brands Koreas aktiv.: zunächst als Trainingspartner bei SK Telecom T1, wechselte er später zu Hanhwa Life und war hier, wie auch im Anschluss bei KT Rolster, in der landeseigenen Challenger League unterwegs. Unterstützt werden die beiden von BIGs ehemaligen Top Laner Iwan „Venour“ Skorikov, Johannes „Fun K3y“ Werner, ehemals PENTA 1860, sowie Alexander „Lekcyc“ Leksikov von Cyberground.

Prognose: Mittelfeld