Yann Sommer: So läuft der erste Tag beim FC Bayern! Erste Ankunft an der Säbener Straße

Neuer Bayern-Torwart da: Hier kommt Sommer an der Säbener Straße an

Um 9.30 Uhr kam Hasan Salihamidzic am Donnerstagmorgen an der Säbener Straße an. Bestens gelaunt und mit einem Grinsen im Gesicht.

Yann Sommer heißt sie und fuhr um 10.52 Uhr am Trainingsgelände der Bayern vor. Für den 34-Jährigen, der für acht Millionen plus 1,5 Millionen erfolgsabhängige Boni von Borussia Mönchengladbach kommt, stand eine Leistungsdiagnostik, der zweite Teil des Medizinchecks auf dem Programm. (Was Bayern bei Sommer in Zugzwang brachte)