Nach Tod von Vialli und Mihajlovic: Debatte über Doping

Der Tod von Ginaluca Vialli und Sinisa Mihajlovic sorgt in Italien für Diskussionen. Ex-Stars fürchten einen Zusammenhang zu eingenommenen Medikamenten.

Nach dem Krebstod der früheren Stars Gianluca Vialli und Sinisa Mihajlovic ist in Italien eine Diskussion über Doping und den Einsatz von Medikamenten im Fußball entbrannt.

Baggio: „Uns wurde zu viel Chemie verabreicht“

„Doping hat es in allen Sportarten schon immer gegeben. Ich habe nie verbotene Substanzen genommen, und sie wurden mir auch nicht vorgeschlagen“, sagte der ehemalige Mittelfeldspieler von Inter Mailand, Juventus Turin, AC Parma und Lazio Rom laut Medienberichten : „In jenen Jahren wurde uns zu viel Chemie verabreicht, von Nahrungsergänzungsmitteln bis zu Substanzen, die den Fußballern injiziert wurden.“ (NEWS: Alles Wichtige zur Serie A)

Auch Herbizide, die zur Pflege der Fußballplätze verwendet wurden, könnten seiner Ansicht nach krebserregend gewesen sein. "Ich erinnere mich, dass das Gras auf dem Spielfeld oft einen seltsamen Geruch hatte, nicht wie das Gras in deinem Garten, wenn du es mähst", sagte Baggio.

Mancini warnt: „Man muss vorsichtig sein“

Ex-Profi Massimo Brambati vermutet, dass die in den 90er Jahren verabreichten Medikamente für Krebserkrankungen verantwortlich sein könnten. „Ich nahm damals Micoren, das zu der Zeit nicht verboten war, wie Bonbons. Später wurde diese Substanz verboten“, sagte der ehemalige Verteidiger des FC Turin, der jetzt als Fernsehkommentator tätig ist. (NEWS: So emotional wird Vialli in Italien verabschiedet)