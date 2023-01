NBA: Schröder schwach! Lakers kassieren nächste Pleite

In der NBA kassieren die Los Angeles Lakers eine weitere Pleite. Dennis Schröder kann dem Spiel seinen Stempel nicht aufdrücken.

Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder hat mit den Los Angeles Lakers in der NBA den zweiten Sieg in Folge verpasst. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

Die Lakers verloren gegen die Sacramento Kings mit 111:116 und mussten die vierte Niederlage in den letzten fünf Spielen einstecken.

NBA: Auch Hartenstein verliert

Isaiah Hartenstein kassierte mit den New York Knicks die zweite Niederlage in Folge. Das Team des Basketball-Nationalspielers unterlag den Washington Wizards 105:116. Der 24 Jahre alte Center blieb mit vier Punkten und vier Rebounds in knapp 13 Minuten Spielzeit unauffällig. Durch den Misserfolg geraten die Knicks im Rennen um die Playoffs wieder etwas mehr unter Druck.