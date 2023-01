Tour Down Under: Australier Dennis gewinnt zweite Etappe

Anzeige

Rohan Dennis übernimmt Gesamtführung der Tour Down Under © AFP/SID/FABRICE COFFRINI

SID

Lokalmatador Rohan Dennis hat die zweite Etappe der Tour Down Under in Australien gewonnen und die Führung in der Gesamtwertung übernommen.

Lokalmatador Rohan Dennis hat die zweite Etappe der Tour Down Under in Australien gewonnen und die Führung in der Gesamtwertung übernommen. Der 32-Jährige vom Team Jumbo-Visma setzte sich nach 154,8 km von Brighton nach Victor Harbor in einer fünfköpfigen Ausreißergruppe durch. Dennis liegt in der Gesamtwertung nun drei Sekunden vor seinem Landsmann Jay Vine (UAE Team-Emirates).

Bester Deutscher wurde Marius Mayrhofer (Team DSM) mit elf Sekunden Rückstand auf Rang elf. Phil Bauhaus (Bahrain Victorius), der die erste Etappe am Mittwoch gewonnen hatte, verlor am Nettle Hill den Anschluss und kam mit einem Rückstand von 2:13 Minuten als 67. ins Ziel.

