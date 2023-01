NBA: Starkem Doncic geht die Puste aus! Nächste Pleite für Dallas

In der NBA geht die Negativserie der Dallas Mavericks weiter. Luka Doncic präsentiert sich stark, hat aber in den entscheidenden Momenten keine Antworten parat.

Das Team um Superstar Luka Doncic hat in der NBA seine dritte Niederlage in Serie kassiert. Gegen die Atalanta Hawks unterlagen die Mavs zuhause mit 122:130. Für die Hawks war es der vierte Sieg in Serie.