Hartenstein verliert mit Knicks

Isaiah Hartenstein hat mit den New York Knicks die zweite Niederlage in Folge kassiert.

Isaiah Hartenstein hat mit den New York Knicks die zweite Niederlage in Folge in der NBA kassiert. Das Team des Nationalspielers unterlag den Washington Wizards 105:116. Der 24 Jahre alte Center blieb mit vier Punkten und vier Rebounds in knapp 13 Minuten Spielzeit unauffällig. Durch den Misserfolg geraten die Knicks im Rennen um die Play-offs wieder etwas mehr unter Druck.