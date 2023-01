Bundesliga: Sommer-Debüt schon in Leipzig?

Yann Sommer dürfte am Donnerstag einen Vertrag beim FC Bayern unterzeichnen. SPORT1 erklärt, warum der 34-Jährige einen Tag später in Leipzig schon im Tor stehen dürfte

Als Yann Sommer Ende August den FC Bayern mit Paraden am laufenden Band zum Wahnsinn trieb, hätte wohl keiner vermutet, dass es sich dabei um eine Art Bewerbung handeln konnte. (DATEN: Ergebnisse der Bundesliga)

Nun steht Sommer gut viereinhalb Monate später vor dem Wechsel zu dem Klub, den er nicht nur in jenem Spiel ärgerte - denn Sommer war mit der Borussia schon seit vielen Jahren so etwas wie ein Angstgegner der Bayern. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Nachdem der 34-Jährige am Mittwochabend landete und schon einen Teil des Medizinchecks absolvierte, wird sich Sommer am Donnerstag den restlichen Tests unterziehen und aller Voraussicht nach am gleichen Tag seine Unterschrift unter den Vertrag setzen.