Formel 1: Toto Wolff über die Rolle von Mick Schumacher bei Mercedes

In der Formel 1 wird Michael Schumacher in der kommenden Saison als Ersatzfahrer bei Mercedes im Einsatz sein. Laut Boss Toto Wolff kann der Deutsche jedoch einen großen Einfluss auf das Team haben.

Wolff: Schumacher wird „massiven Beitrag leisten“

„Er wird einen massiven Beitrag leisten“, sagte er bei motorsport-total.com und begründete seine These direkt: „Weil er das neue Auto ein Jahr lang gefahren ist, seit zwei Jahren in der Formel 1 ist, die Reifen kennt, die Schwierigkeiten in der dem Auto innewohnenden DNA der aktuellen Formel-1-Generation kennt.“

„Es wird gut sein, ihn auf der Strecke und bei den Debriefs zu haben. Er ist ein glaubwürdiger junger Rennfahrer. In dieser Hinsicht haben wir also definitiv gewonnen, wenn Mick ins Team kommt“, sagte Wolff.

Wolff: Mercedes als Sprungbrett für Schumacher

„Wenn man ihm ein sicheres Umfeld bietet, in dem er sich weiterentwickeln kann, kann er in der Zukunft ein guter Rennfahrer auf einem festen Platz sein“, ist sich der 51-Jährige sicher und erinnert an Nyck de Vries, der das Mercedes-Sprungbrett genutzt hatte und nun in der Formel 1 angekommen ist.