Premier League: Traumtor-Schock für Manchester United - Sieg bei Weghorst-Debüt spät entrissen

Manchester United wäre in der Tabelle der Premier League beinahe an Stadtrivale City vorbeigezogen - ein Weltklassetor kurz vor Schluss lässt selbst dem glänzend aufgelegten Torhüter de Gea keine Chance.

Manchester United hätte sich in der Premier League um ein Haar zum ersten Verfolger des englischen Spitzenreiters FC Arsenal aufgeschwungen.

Doch ein Traumtor in der Nachspielzeit machte den schon sicher geglaubten Sieg gegen Crystal Palace am Mittwochabend kaputt, der englische Rekordmeister musste sich mit einem 1:1 zufrieden geben. Es war der erste Punktverlust nach sechs Siegen in Folge.