Manchesters Siegesserie reißt bei Weghorst-Debüt

Beim Debüt des früheren Bundesligastürmers Wout Weghorst ist die Siegesserie von Manchester United in der Premier League gerissen. Die Mannschaft von Teammanager Erik ten Hag kam bei Crystal Palace trotz langer Führung nur zu einem 1:1 (1:0) und bleibt hinter dem Lokalrivalen Manchester City Tabellendritter. Weghorst, erst am Freitag verpflichtet, stand am Mittwoch in der Startelf und wurde nach 69 Minuten ausgewechselt.