Bayern kauft Bundesliga kaputt? Von wegen - BVB durchbricht Schallmauer!

Der FC Bayern schwächt ständig die nationale Konkurrenz - heißt es meist. Mit Julian Ryerson holt aber Rivale Borussia Dortmund schon den 23. Neuzugang aus der Bundesliga in den jüngsten sieben Jahren - und durchbricht eine Schallmauer.

Bevor die Bundesliga mit den letzten beiden Spieltagen der Hinrunde ihren Spielbetrieb wieder aufnimmt, steht Borussia Dortmund in der Tabelle nur auf Platz sechs - mit neun Punkten Rückstand auf Tabellenführer FC Bayern .

In einem anderen Ranking haben die Dortmunder dem Rekordmeister aus München aber schon längst den Rang abgelaufen.

BVB holt neuen Verteidiger von Union Berlin

Neuestes Beispiel: Rechtsverteidiger Julian Ryerson wechselt von Union Berlin in den Pott und ersetzt beim BVB den verletzten Thomas Meunier.

Spätestens im kommenden Sommer soll der Deal dann tatsächlich über die Bühne gehen. Doch selbst dann hätten die Bayern die Dortmunder in der „Leerkauf“-Tabelle noch einen großen Rückstand auf die Dortmunder. Daran ändert sogar der Wechsel von Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach an die Isar in diesem Winter nichts. (NEWS: Sommer-Poker beendet)