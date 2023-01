BBL: Braunschweig gelingt Revanche gegen Bamberg

Vier Tage nach der knappen Niederlage im Hinspiel ist Braunschweig in der Basketball Bundesliga (BBL) im Rückspiel die Revanche gegen Bamberg gelungen

Vier Tage nach der knappen Niederlage im Hinspiel ist Schlusslicht Löwen Braunschweig in der Basketball Bundesliga (BBL) im Rückspiel die Revanche gegen Brose Bamberg gelungen. In Oberfranken gewannen die Gäste am Mittwoch verdient mit 92:83 (42:45).