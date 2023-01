NFL-Playoffs: Bitteres Aus für Tom Brady! Karriereende oder Weitermachen?

Diese Frage dürften sich wohl Millionen NFL-Fans in aller Welt gestellt haben, als Tom Brady nach dem bitteren Playoff-Aus gegen die Dallas Cowboys das Spielfeld im heimischen Raymond James Stadium verließ. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

351 Passing Yards und zwei Touchdown-Pässe des erfolgreichsten Quarterbacks aller Zeiten hatten nicht gereicht, um mit den Tampa Bay Buccaneers in die nächste Runde einzuziehen. Und es war nicht einmal knapp.

Mit 14:31 unterlagen die von Brady geführten Bucs gegen America‘s Team und können nun vorzeitig in den Urlaub fahren. Was aber wird aus ihrem berühmtesten Spieler?

Tom Brady ab März Free Agent

Seine Aussagen nach der Partie tätigte der 45-Jährige in mediengerechter Manier: „Ich gehe nach diesem Spiel erst einmal nach Hause und hole mit eine Mütze Schlaf“, formulierte er, als er nach seinen nächsten Schritten gefragt wurde. Und weiter: „Es lag viel Fokus auf diesem Spiel und ich schaue von Tag zu Tag.“

Einblick in mögliche Pläne gab TB12 natürlich nicht, für den Fall der Fälle bedankte er sich aber bereits bei seinem Arbeitgeber. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)

„Ich liebe diese Organisation, es ist toll hier. Ich bin zutiefst dankbar, dass ihr mich hier so herzlich aufgenommen habt und für den Respekt, der mir entgegen gebracht wurde. Ich hoffe, dass ich euch das gleiche zurückgeben konnte. Vielen Dank“, sagte er zum Abschluss der Pressekonferenz.

Fakt ist: Tom Brady wird im März Free Agent, steht also bei keinem Team mehr unter Vertrag und kann frei entscheiden, ob und wenn ja welcher Franchise er sich anschließen möchte.

Das sind die Optionen von Brady

„Er ist 45 jetzt - will er sich das wirklich nochmal antun? Das ist eine gute Frage“, sagte der langjährige deutsche NFL-Profi Mark Nzeocha bei SPORT1 zu Bradys Zukunft.

„Das war typisch dafür, wie wir das ganze Jahr gespielt haben. Nicht sehr effektiv im Passspiel, nicht gut im Laufspiel. Es ist schwer, ein gutes Team zu sein, wenn du so spielst“, hatte er offen Kritik geübt.

Tritt der Quarterback zurück?

Als zweite - und durchaus nicht unwahrscheinliche Option - kommt ein Rücktritt in Frage. Mit 45 Jahren, zu Beginn der kommenden Saison wäre er dann bereits 46, ist er wahrlich nicht mehr der jüngste.

So hatte er nach der vergangenen Saison bereits sein Karriereende bekannt gegeben, nur um 40 Tage später seine Entscheidung wieder zu revidieren.

Auf den ersten Blick wirkt es so, als sei die Situation für Brady fast ähnlich zu der Anfang 2022. Aus in den Playoffs, Bleiben, Gehen oder Karriereende als Optionen. Und doch ist für den Signal Caller alles anders.

Beeinflusst sein Ehe-Aus die Entscheidung?

So ging im Laufe des zurückliegenden Jahres seine Ehe mit Topmodel Gisele Bündchen in die Brüche und wurde geschieden. Aus dem Ehemann und Vater, der mit seiner Familie in einer Villa wohnt, ist ein geschiedener Mann geworden.