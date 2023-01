Schiedsrichter sollen Entscheidungen per Mikrofon erklären

Fußball-Schiedsrichter sollen künftig ihre Entscheidungen nach Überprüfung durch den Videobeweis (VAR) per Mikrofon den Fans im Stadion und vor dem TV erklären. Dies teilten die Regelhüter des International Football Association Board (IFAB) am Mittwoch nach ihrer Sitzung in Londoner Wembley-Stadion mit. Testweise wird diese Vorgehensweise bei der Klub-WM (ab 1. Februar) in Marokko erstmals praktiziert.