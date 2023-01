"Match-Fixing" im Snooker: Weltverband erhebt Anklage

Die "Match-Fixing"-Affäre um chinesische Snooker-Profis geht in die nächste Runde.

Die "Match-Fixing"-Affäre um chinesische Snooker-Profis geht in die nächste Runde: Wie die World Professional Billards and Snooker Association (WPBSA) am Mittwoch mitteilte, wurden alle zehn derzeit suspendierten Spieler im Rahmen einer Korruptionsuntersuchung angeklagt. Sie sollen Partien auf der Welttour manipuliert haben.